Il 2 luglio i Kasabian in piazza Sordello

MANTOVA La grande musica internazionale torna da protagonista a Mantova. Piazza Sordello e i grandi concerti sono ormai sinonimo di un connubio indissolubile.

Nel 2019, a calcare il palco di una delle piazze universalmente riconosciute fra le più belle d’Italia, sono stati, fra gli altri,

Ben Harper, Noel Gallagher, Steve Hackett. Dopo due anni di pausa forzata dovuta allo stato emergenziale legato alla pandemia, Mantova Live Estate torna in Piazza Sordello nel 2022

confermando un nuovo appuntamento. Oltre ai Placebo già in programma per il 29 giugno, il 2 luglio 2022 sono in arrivo i Kasabian.