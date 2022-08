Estate in campagna, summer festival sull’aia

MANTOVA L’estate mantovana si caratterizza, come ogni anno, per la gran quantità di proposte in merito alle sagre, spesso senza alcun rapporto con il territorio: sagra del fritto misto, sagra delle cozze, sagra della pizza e così via.

Gli agriturismi mantovani propongono una risposta contadina al dilagare disordinato delle sagre, che tenga conto del contesto rurale della corte agricola e dei prodotti della campagna. Da sabato 6 a lunedì 15 agosto, saranno molteplici le occasioni per ritrovarsi in agriturismo, ascoltando buona musica e gustando cibo di qualità. Eventi musicali sotto il cielo stellato, pranzi di ferragosto in un ambiente familiare, degustazioni di prodotti rigeneranti, spazi aperti e non inquinati per scoprire le stelle nella notte di San Lorenzo, attività escursionistiche ed animazioni didattiche, accompagneranno gli ospiti di questa estate in campagna.

Ad aprire il festival sarà l’agriturismo Corte Villoresi di Pegognaga, che sabato 6 agosto proporrà la sua tradizionale Tortellata di San Lorenzo, una serata con musica sull’aia con menù a base di pasta fresca in tre varianti, cotechino e molto altro.

Sabato 13 agosto, invece, vedrà due proposte: l’agriturismo Zibramonda di Quistello propone infatti la serata delle stelle cadenti, una serata in cui sarà possibile utilizzare un telescopio per vedere le stelle, mentre all’Orto in Tavola di Borgo Carbonara ci sarà una serata di degustazione dei prodotti aziendali nel frutteto.

Il pranzo di Ferragosto sarà il momento clou del festival, con più di dodici agriturismi che prepareranno il meglio della tradizione gastronomica contadina.

Le proposte saranno diffuse su tutto il territorio della provincia di Mantova, con pranzi che saranno proposti da San Benedetto Po (agriturismo Loghino Giada, con pranzo completamente all’insegna della tradizione prenotabile entro l’11 agosto), passando per Roncoferraro e San Giorgio Bigarello (agriturismi Porcalora e Galeotto, specializzati rispettivamente in insaccati, carne di maiale e riso), Roverbella e l’alto mantovano (agriturismo Eliodoro, Corte Reginella, Cadelora, Bellaria e La Montina) e tanti altri comuni, come Loghino Vittoria a Gazoldo degli Ippoliti, agriturismo Viridarium a Castellucchio e agriturismo La Pecora Nera a Quingentole.

La lunga estate degli agriturismi continuerà anche sabato 27 agosto presso l’agriturismo Corte Villoresi con una cena sull’aia e le musiche della Brown sugar band. Se il “leit motiv” sarà la tradizione, in alcuni agriturismi il pranzo sarà anche all’insegna dell’innovazione, con prodotti del territorio reinterpretati con nuove ricette, come il menu a base di pesca dell’agriturismo Eliodoro e i tortelli di albicocca proposti dall’agriturismo La Pecora nera.

Gli agriturismi mantovani, sottolinea Marco Boschetti, direttore del Consorzio agrituristico mantovano, anche in estate sono luoghi ideali ed autentici, per mangiare genuino e per ritrovarsi fra amici, in una dimensione familiare”.