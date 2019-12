Il 24 appuntamento con “Mantova Stravagante”

MANTOVA “Mantova stravagante”, sarà questo il titolo del Numero Unico dell’Ugm che verrà posto in vendita come vuole la tradizione il prossimo 24 dicembre dinanzi all’ex sede dell’Unione Goliardica Mantova, in Corso Umberto I (Caffè Sociale). Dalle 10,30 alle 13 come previsto da un copione consolidato negli anni sarà l’esperto animatore Mino Rizzotti a vestire i panni per il quindicesimo anno consecutivo del moderno “strillone”.

A lui che di mantovanità, ne conosce più di ogni altro spetterà il compito di stimolare, affiancato da affascinanti miss tra le quali Cristina Ferrari, i tanti passanti a far propria l’irriverente e arguta pubblicazione.

Il numero unico, infatti, è riconosciuto da sessantenni a questa parte da tutti i mantovani quale la finestra aperta sul gossip cittadino.

Una sbirciata dal “buco della serratura”, con toni ironici e provocatori, in quelle “stanze del potere” in cui si vengono a trovare e agire nel quotidiano personaggi noti e meno noti di ambiti che vanno dalla politica all’imprenditoria locale, da professioni e sportivi al mondo dell’arte e della cultura.

C’è attesa per questo momento in cui “nessuno” vuole essere chiamato in causa, ma che a ben guardare in molti confidano, nel proprio profondo, di riuscire nel bene o nel male a ritagliarsi un piccolo spazio all’interno di questa speciale rivista. Paolo Biondo