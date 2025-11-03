“Il Babysitter” di Paolo Ruffini in scena al PalaUnical di Mantova il 26 marzo 2026

MANTOVA – Continua il tour teatrale di “Il Babysitter – Quando diventerai piccolo capirai”, lo spettacolo di Paolo Ruffini diretto da Claudia Campolongo, ispirato al fortunato podcast che ha conquistato il pubblico su Spotify e sui social con interviste a bambini capaci di parlare della vita con ironia e profondità. Il racconto si trasforma ora in un esilarante e toccante show teatrale, con Ruffini affiancato dai giovani interpreti Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Lorenzo Pedrazzi, e con Campolongo al pianoforte e alla regia. Lo spettacolo arriverà al PalaUnical di Mantova il 26 marzo 2026, nell’ambito della rassegna Mantova Live Theatre, produzione Mister Wolf.

Biglietti in vendita su TicketOne e nei punti vendita autorizzati. Tra comicità, improvvisazione e momenti poetici, Ruffini si ritrova “babysitter” improvvisato di tre bambini scatenati: un’occasione per riflettere con leggerezza su libertà, fantasia e sul valore di riscoprire lo sguardo puro dell’infanzia. Tutte le informazioni sulla rassegna Mantova Live Theatre sono disponibili su www.mantova-live.it