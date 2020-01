Il settebello dei dialetti della Bassa. Al via la 28esima edizione del festival mogliese

MOGLIA Anche quest’anno la Proloco di Moglia ha sapientemente organizzato il “Festival teatrale dei dialetti della bassa”.

Un appuntamento ricorrente che ha solide radici, pensate che la prima edizione risale al 1991 con una sola interruzione, causa di forza maggiore, … il “Terremoto del 2012”.

In questa 28° edizione saranno in concorso ben 7 compagnie dialettali rappresentative del nostro territorio e perciò provenienti dalle provincie di Mantova, Modena e Reggio Emilia che si alterneranno nei sabati dal 15/02 fino al 28/03.

La scelta è stata difficile e dolorosa perché tante compagnie meritevoli non potranno partecipare ma riteniamo di aver selezionato le compagnie con i migliori spettacoli di questa stagione.

Sabato 4 aprile sarà la serata delle premiazioni e andrà in scena la prestigiosa compagnia teatrale “Teatro Aperto” di Moglia diretta dal noto regista e attore dialettale Gabriele Maretti con la loro nuova commedia “Al marè ad me fioel”.

Spetterà al pubblico scegliere la miglior compagnia del 28° Festival dei dialetti della bassa. Prenotazioni ai seguenti numeri: 349 1613582 e/o 3282180018. Il Festival si può seguire sulla pagina Facebook “Festival teatrale dei dialetti della bassa”.