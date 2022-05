Il Sol.Co presenta “Mantua Farm School”, open day il 21 maggio all’Hub Santagnese 10

MANTOVA – In programma sabato 21 maggio, dalle ore 17 alle 19, presso l’HUB Santagnese 10 (via Sant’Agnese, 10, a Mantova) ), un Open Day per presentare e sperimentare in prima persona le attività della “META School”, il centro di formazione innovativo per ragazze e ragazzi di età dai 12 ai 23 anni promosso dalla cooperativa sociale Ippogrifo.

Il pomeriggio sarà dedicato ad attività all’aria aperta per la sperimentazione del metodo e per conoscere più in generale la proposta formativa. L’open day è aperto a tutti, giovani e famiglie, per partecipare è richiesta l’iscrizione via mail o telefono.

“Il progetto Mantua Farm School – sottolinea Alessandra Brunoni coordinatrice del progetto – parte dal desiderio di creare a Mantova un movimento culturale aperto alla comunità: una scuola-non scuola, che trova le sue basi in un metodo che si ispira ad un vasto scenario di metodologie didattiche per una proposta formativa eclettica ed originale. Il progetto muove dall’idea di creare un luogo educativo e formativo in risposta ad un mondo complesso in cui la pluralità e la diversità sono risorse. Un luogo in cui si favorisce l’interdisciplinarietà, la circolarità dei saperi e la costruzione attiva delle conoscenze”.

L’anno formativo 2022/2023 prevede la partenza di un gruppo classe dai 12-14 anni e di un gruppo classe dai 15 anni e oltre (con un numero minimo di iscritti).

Mantua Farm School è un progetto ideato dalla cooperativa Ippogrifo in partenariato con il consorzio Sol.Co. Mantova, le cooperative sociali Alce Nero e Arché, con il sostegno di ATS, ASST Mantova, For.ma. Mantova, Comune di Curtatone e Consorzio Progetto Solidarietà Mantova e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Presenteranno e condurranno l’iniziativa Alessandra Brunoni coordinatrice del progetto Mantua farm School, insieme allo staff dei facilitatori dell’apprendimento.

I prossimi Open Day in programma per conoscere la “META School” saranno: il 18 giugno presso Agri Archè Cascina Boschetta, in località Boschetta a Castel Goffredo (dalle ore 17 alle 19) e il 3 settembre, presso Corte Maddalena in via Pilla, 53 (dalle ore 17 alle 19).

Per iscrizioni mandare un WhatsApp al num. 349 1984615 o via email: info@mantvafarmschool.it

www. mantuafarmschool.it