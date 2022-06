Ciclismo – Cavriana regina della mountain bike

Cavriana È arrivato il momento di passare la parola all’Mtb; a Cavriana si terranno le competizioni che avranno protagonisti Esordienti (oggi ore 14.30), Allievi (15.30), Amatori (domani ore 9 e 11) e Giovanissimi (domani ore 16). La manifestazione sarà coordinata dai dirigenti dell’Mtb Novagli, con il pieno e convinto supporto del comitato provinciale Fci e si svolgerà nel parco di Casa di Beniamino. Anche questo aspetto assegna alla due giorni cavrianese un maggior prestigio. Lo sport e le ruote grasse, quindi, parlano anche di solidarietà. Oggi saranno assegnate le maglie di campioni provinciali allievi maschi e femmine; domani al mattino stessa cosa per gli atleti delle categorie master. Infine il test di domani pomeriggio avrà come protagonisti i Giovanissimi e sarà valido quale seconda prova dello Junior Cup Mtb Avis. Per i colori mantovani parteciperanno a questa due giorni gli atleti di Mtb Novagli, Mtb Scuola S. Maria, Sporteven e Chero Group Team Sfrenati. Parlando del team di San Benedetto Po, da sottolineare che dal presidente, Dino Gasparini, allo staff tecnico e agli atleti, tutti hanno deciso di partecipare per onorare nel migliore dei modi la scomparsa di un amico, oltre che ex atleta e dirigente gialloblu, quale Elio Gallina, che era residente a Cavriana.

Tutto il mondo delle due ruote, compreso il Comitato provinciale di Fci, è vicino in questo triste momento alla signora Sonia e ai suoi cari.

Il programma agonistico odierno prevede anche appuntamenti su strada e in questo caso sono i Giovanissimi a rivestire il ruolo di protagonisti. A Fagnano (Pr) gareggeranno i baby dell’Allgor Tatobike e del Mincio Chiese mentre a Gussago (Bs) quelli del Ciclo Club 77.

Paolo Biondo