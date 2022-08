J-Ax: musica e parole al Mantova Village

BAGNOLO Un dialogo senza filtri e a tutto campo con chi ha fatto la storia del rap italiano e non solo. J-Ax, prosegue il suo tour nella Land of Fashion, e sarà ospite nella piazza Tazio Nuvolari del Mantova Village a Bagnolo San Vito, domenica 28 agosto alle 19.30 dove si racconterà dialogando con la conduttrice di Radio Bruno, partner ufficiale dell’evento, Arianna Bertoncelli

“Torniamo con soddisfazione ad ospitare grandi eventi con una declinazione nuova e carica di contenuti” – dice Sara Sirocchi, markentig manager del Mantova Village -. Si tratta di un approccio originale, ma altrettanto accattivante, rispetto al recente passato, nella proposta di grandi eventi: l’eccitazione del concerto si converte nell’emozione e nell’intimità di un momento in cui artista e pubblico sono davvero vicini, per un viaggio autentico e sincero”.

Sono già in tanti, giovani e non solo, a non voler mancare all’incontro con Alessandro Aleotti, milanese classe 1972, meglio conosciuto con lo pseudonimo di J-Ax. Rapper, cantautore, produttore discografico, personaggio televisivo, è noto per avere fondato nei primi anni novanta il duo hip hop “Articolo 31”, per poi intraprendere, dal 2006, una carriera solistica straordinaria, duettando con numerosi colleghi, tra cui Fedez e abbandonando sempre più il genere rap che ne aveva caratterizzato gli albori, per abbracciare uno stile orientato al pop.

“Parole e Musica”, la proposta dei Village per l’estate 2022, è un modo diverso, per tanti appassionati, fans o semplici curiosi, per conoscere da vicino uno dei padri del rap italiano che risponderà alle domande della conduttrice.

Quello con J-Ax è un incontro ad ingresso libero, nell’ambito di “Parole musica”, format ideato e prodotto da FMedia, che, per l’occasione vede prolungarsi l’apertura dei punti ristorazione fino alle 22.00. I punti vendita invece, aperti fino alle 20, proporranno un ulteriore sconto del -20% sui prezzi dei saldi.