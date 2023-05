Ciclismo Under 23 – Il colombiano Gomez Jaramillo vince allo sprint la Coppa San Bernardino

Rodigo Dopo varie fughe e controfughe proposte nei 122 km di corsa dai 142 atleti in gara, il 45° Gp San Bernardino si è concluso con la più classica delle volate di gruppo. La prestigiosa corsa di Rodigo (Memorial Ivano Toni Coppa F.lli Gallesi a.m. Coppa Gianfranco Marazzi a.m.), riservata ad Under 23 ed Élite, è stata caratterizzata nel finale da uno sprint emozionante, che è iniziato subito dopo lo striscione dell’ultimo chilometro e si è concluso con il successo del colombiano Nicolas David Gomez Jaramillo. Per il portacolori della Hopplà Petroli Firenze, già vincitore a Montelupo Fiorentino, si tratta della seconda affermazione stagionale. Con lui sul podio sono saliti Cristian Rocchetta della Trevigiani, secondo, e Simone Buda della Solme Olmo, terzo.

La manifestazione ottimamente allestita dagli Amici del Ciclismo, con la collaborazione dei responsabili dell’Associazione Amici di Fossato e varie realtà del mondo del volontariato locale, ha colto nel segno. Il successo è da attribuire anche al sostegno fornito agli organizzatori dal Comune di Rodigo e dal Comitato provinciale Fci. Presenti il sindaco Gianni Grassi, che ha dato il via, gli assessori Simona Ometto ed Emanuela Ranzato, il presidente dell’Fci mantovana Fausto Armanini, il vice Lido Baracca, i componenti delle commissioni nazionali della Federazione di ciclismo Adriano Roverselli e Corrado Lodi, e il campione mantovano Cristian Bianchini.

Ma torniamo alla corsa, che ha avuto tra i suoi protagonisti anche il mantovano Pietro Tarocco del Pedale Scaligero. Dopo le tradizionali scaramucce iniziali, a una quindicina di chilometri dal via prende forma una fuga a sei che però si esaurisce nel giro di pochi chilometri. Il nuovo affondo, proposto da altri sei atleti, si concretizza intorno al trentesimo chilometro di gara. I battistrada restano in avanscoperta sino all’inizio dell’ultimo giro quando il gruppo vanifica il loro sforzo. Nel finale sale l’andatura e dopo lo striscione dell’ultimo chilometro i velocisti si prendono la scena. Gomez Jaramillo va al comando ai 200 metri e taglia il traguardo con una bici di vantaggio sugli avversari.

La kermesse rodighese è stata impreziosita dall’allestimento, sotto il portico del Comune, di una mostra curata da Marco Bonfante, che ha ricordato la figura del telaista di bici Gino Gallesi. Un omaggio ad un artigiano che, con le sue biciclette, ha lasciato un segno indelebile tra gli appassionati.