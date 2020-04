La mantovana Gaia Gozzi trionfa ad “Amici”

MANTOVA La 22enne cantante viadanese Gaia Gozzi ha vinto la 19esima edizione di “Amici”. E’ la prima mantovana a figurare nell’albo d’oro del talent show più longevo della televisione italiana, ideato e condotto da Maria De Filippi. La proclamazione è avvenuta alle ore 1.35 di sabato, in diretta su Canale 5, dopo una finale ricca di esibizioni ed emozioni durata 4 ore. Gaia, che ha battuto in finale il ballerino cubano Javier, si era già messa in luce 4 anni fa a “X Factor”. E’ già uscito sulle piattaforme digitali il suo primo ep “Genesi”.