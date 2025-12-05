Luigi Garlando ricorda Pertini a Suzzara

Suzzara Luigi Garlando, firma di punta della Gazzetta dello Sport nonché uno dei più letti e amati autori di libri per ragazzi, sarà ospite, mercoledì 10 dicembre alle ore 18.00, a Piazzalunga Cultura di Suzzara. Per l’occasione l’autore presenterà un monologo dedicato alla figura di Sandro Pertini, nato dal suo ultimo libro Sandro libera tutti (Rizzoli, 2025).

Nel suo monologo – rivolto in modo particolare ai giovani lettori che non hanno mai conosciuto Pertini, ma aperto a persone di tutte le età – Garlando racconta una figura che è per tutti un simbolo di resistenza, integrità, dedizione agli ideali più alti, ma anche un esempio di simpatia e vicinanza alla gente comune. Garlando, autore tra gli altri di Per questo mi chiamo Giovanni, uno dei titoli più letti e adottati nelle scuole italiane, e L’estate che conobbi il Che, vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2017, racconterà alcuni passaggi noti e meno noti della vita di Sandro Pertini, dal bambino che sognava di fare l’ebanista, al giovane uomo d’azione che ha conosciuto il carcere durante il fascismo, fino al percorso che l’ha portato a diventare il presidente più amato dagli italiani.

L’incontro, organizzato da Festivaletteratura in collaborazione con Piazzalunga Cultura, la Rete Bibliotecaria Mantovana e il Comune di Suzzara, con il sostegno di Gruppo Iveco, fa parte delle iniziative sul territorio legate a Read more, il progetto di lettura libera che Festivaletteratura promuove nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e che quest’anno coinvolge oltre 30.000 studenti in tutta Italia. L’incontro è a ingresso libero.