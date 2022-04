Elezioni a Castiglione: “Prima la persona, poi i partiti” Caristia lancia la sua corsa

CASTIGLIONE – Castiglione Il capogruppo del Pd in consiglio comunale Maurizio Carista lancia la corsa verso le elezioni del prossimo 12 giugno, e lo fa con il sostegno di tre liste, due delle quali sono civiche: oltre al Pd, ci sono Agire e la lista Progetto Castiglione, che sia nel 2017 sia nel 2012 sostenne Alessandro Novellini. E ieri mattina alla presentazione di Caristia nella sede della libreria Mutty, c’erano due ex sindaci: Novellini e Sante De Padova, che Caristia ha voluto chiamare indicandoli come due ex primi cittadini che offrirono servizi molto importanti per la città, tutt’oggi ancora funzionanti: Aspa e Biociclo.

«La mia candidatura – sono le parole di Caristia – arriva nel solco già tracciato dei due ex sindaci Novellini e De Padova. Diverse persone si sono fatte avanti chiedendomi di mettere a disposizione le competenze che ho maturato a livello professionale, come dirigente di Comuni di dimensioni anche molto maggiori rispetto a Castiglione. La mia candidatura è opposta a quella del mio competitor: non sono i partiti che mi candidano, ma sono io che mi candido e ottengo l’appoggio di partiti e liste. Castiglione è una città imporante che merita un ruolo di primaria importanza e di punto di riferimento non solo nell’Alto Mantovano, ma in generale in tutta la nostra provincia. Mi candido sul solco di Novellini e De Padova che diedero vita a servizi importanti, per migliorare la nostra cittadina e riportarla al ruolo trainante che merita di avere».

In sala, tra il pubblico, c’erano anche il capogruppo di Agire Nicola Ferrari e il segretario del Pd Andrea Castelletti. Ma non solo: c’era anche l’ex senatrice Irene Aderenti, che ha dato il proprio endorsment a Caristia.

«Sosteniamo convintamente la proposta di Caristia – sono le parole del segretario del Pd Castelletti – e stiamo preparando la nostra lista che, in coalizione con Agire e Progetto Castiglione, correrà alle prossime elezioni. Crediamo che quella di Caristia sia un’idea di città molto valida e alternativa a quella di Volpi».

Nel frattempo le liste Pd, Agire e Progetto Castiglione saranno pronte nel giro di una manciata di giorni: i componenti del gruppo Volt, infine, entreranno nella lista Pd.