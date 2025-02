“Matondo”, il festival che lega culture e tradizioni a Suzzara dal 18 al23 febbraio

SUZZARA – Arriva un nuovo festival di lingue, persone e culture a Suzzara, si chiama “Matondo” e si svolgerà dal 18 al 23 febbraio. L’obiettivo della rassegna è quello di diffondere la conoscenza di altre lingue ma anche di creare momenti di approfondimento legati alle culture, ai luoghi, alle tradizioni e a molto altro ancora.

Il primo appuntamento “linguistico” è per martedì, alle 18, con MarteDrink: un aperitivo informale in lingua inglese tra conversazione e giochi di società con le docenti Barbara Brioni e Teresa De Pascale.

Anche la musica sarà protagonista, con una serie di appuntamenti: venerdì si svolgerà il laboratorio musicale per i più piccoli (dai 3 ai 7 anni), “Scopri la Spagna con la musica”, mentre la sera, alle 20.30, il concerto “Sulle note della Scozia”, curato da Silvia Corazzari, che porterà il pubblico alla scoperta del folklore musicale gaelico. Sabato 22 febbraio, alle 16.30, sarà la volta de “La danza de la luna”, un evento dedicato alla poesia di Federico Garcia Lorca, mentre, alle 18.30, andrà in scena lo spettacolo-concerto “Danza e musica africana”, a cura dell’associazione Afrodanzalo APS di Reggio Emilia.

Gli appuntamenti musicali si concludono domenica 23 febbraio, alle ore 10.30, con “Argentina chiama Italia”: l’evento che farà scoprire al pubblico la cultura argentina attraverso il Tango e il Lunfardo, un linguaggio popolare derivato da un mix di lingue da tutto il mondo (incluso l’italiano).

Il programma di “Matondo” ha visto la collaborazione di alcune associazioni del territorio, fra cui Associazione Sukhmani Sahib Suzzara, Centro Socio-interculturale islamico e Comunità Bengalese di Suzzara. Altri appuntamenti in programma sono quelli di venerdì, prima con il laboratorio per bambini “Viaggio in India tra spezie e colori”, alle 16.30, e poi con “Andar in Paradìs” dove, insieme a Marco Moretti, si conoscerà il dialetto mantovano. Per i più piccoli è dedicato anche l’evento di domenica 23 febbraio, alle 10.30, dal titolo “Buona notte dal mondo”, a cura dei volontari Nati per leggere.

All’interno del programma trova spazio anche il cinema, con il film “A complete unknown”, in lingua originale, a cura del Cinema Teatro Politeama, martedì alle 21.30. Luogo degli eventi sarà il centro culturale Piazzalunga. I posti sono limitati, pertanto la prenotazione è consigliata (e-mail: piazzalunga.eventi@comune.suzzara.mn.it / Tel: 0376 513403 – 282 o Whatsapp: 328 0452779.