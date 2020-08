Naturalmente Mantova, un pieno di benessere

MANTOVA Il clima che si respira a Naturalmente Mantova, svoltasi anche quest’anno nei giardini di Piazza Anconetta e nello spazio di Mondosano, è di assoluto benessere, equilibrio e consapevolezza. Questa manifestazione culturale, organizzata dal centro Arci Papacqua e patrocinata dalla provincia, col sostegno del comune di Mantova, mette al centro del suo interesse il benessere della persona vista nella sua totalità di corpo e mente.

I primi appuntamenti della giornata vedono il susseguirsi di alcune lezioni aperte di yoga – raja e shivanda yoga – tenute dalle maestre Paola Sai e Silvia Sermidi, intervallate da conferenze su temi quali il Reconnective Healing o Guarigione Riconnettiva (tenuta da Elena Iotti), il Pensiero Alternativo e gli Other Five (presente l’autore del libro “Riordina il Pensiero”, Alceo Medeia).

In un panorama del genere non potevano mancare certo i bagni di suoni, con la bravissima Gong master, Elena Bianchini, un saggio di respirazione circolare consapevole, tenuto dall’operatrice olistica Elena Borin e i laboratori di autoproduzione naturale (prodotti in e dalla natura) pensati per gli adulti e per i bambini.

La pausa pranzo prevede uno spuntino a base di riso, ca’ va sans dire, vegetariano, offerto dalla Coop Alleanza 3.0 presso il loro stand.

Il pomeriggio prosegue all’insegna di altre conferenze tra cui quella di Valentina Armani, dell’associazione Il Piccolo Campo, dedicata al tema degli animali visti come sentinelle del nostro mondo interiore, che sanno dunque sentire oltre ció che noi riusciamo razionalmente a vedere, ecco perché si fa un gran parlare negli ultimi anni di pet therapy anche all’interno di vere e proprie strutture ospedaliere.

Non si vuole dimenticare la partecipazione di Medici senza frontiere, nella persona di Francesca Dambruoso, che ha raccontato le sue drammatiche esperienze in qualità di medico generalista e fisiatra riabilitativo nelle zone di guerra di Iraq, Lesbo ed Egitto.

Naturalmente Mantova è sì una manifestazione culturale ma è anche e soprattutto una fiera mercato. Vi si possono trovare stand di vario genere e tipo, tutti però legati da un unico fil rouge, cioè l’equilibrio e la salute psicofisica dell’uomo.

Dall’ Emotional Freedom technique (www.eft-italia.it , Clara Manfredi, Reiki Master), alle Costellazioni Quantiche, all’Allineamento posturale secondo il modello dell’Heilerschule, fino ai Percorsi Olistici di Consapevolezza, la fiera è tutto un pullulare di stand dove provare un massaggio cranio-sacrale, parlare di problematiche specifiche con specialisti in materia, attingere a consigli preziosi da naturopati esperti o terapisti reiki e shiatsu, il tutto in un clima di positività e consapevolezza profonde.