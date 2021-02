Risparmio energetico, interventi a palazzetto di Rivalta e alla palestra di Rodigo

RODIGO – Passo dopo passo sono giunti a conclusione alcuni degli interventi su strutture pubbliche previsti dal Comune di Rodigo per valorizzare il proprio impegno nell’ambito del risparmio energetico.

Andando con ordine in primo luogo da sottolineare la conclusione dei lavori collegati al progetto di sistemazione della palestra del capoluogo.

L’intervento dell’ente pubblico rodighese, del costo complessivo di 130mila euro, ha preso il via nel 2016 con la sostituzione delle lampade tradizionali con quelle a Led, per un investimento di 15 mila euro.

Grazie a questo si è raggiunto un risparmio sui costi di gestione dell’impianto d’impianto elettrico del 60%.

Il passo successivo è stato quello del rifacimento del pavimento della palestra, effettuato nel 2019, con un costo di 30mila euro. Sul finire dello scorso anno, si è completato il progetto, provvedendo sia al cambio della caldaia sia alla sostituzione dei serramenti e questi interventi hanno richiesto risorse per circa 85mila euro.

Fondi, questi, ottenuti attraverso bandi regionali, 70mila euro, e nazionali, 15 mila euro.

Per quanto concerne la frazione di Rivalta sul Mincio sempre sul versante del risparmio energetico, si è operato in questi anni sul palazzetto dello sport “R. Regattieri” partendo sempre dal cambio delle lampade con quelle al led.

In questo ambito l’investimento economico, compiuto nel 2017, è stato di 40mila euro, ora si è passati alla seconda parte del progetto che prevede il cambio della caldaia e la sostituzione dei portoni.

Il programma stilato dal Comune e coordinato dall’assessore ai lavori pubblici Marco Zen ora prosegue con altri interventi rivolti sempre al risparmio energetico grazie ai fondi provenienti dai bandi previsti a tale proposito dalla Regione Lombardia e dallo Stato.

«Parlando del 2021 – prosegue Zen – ritengo che riusciremo, visto che le risorse sono già arrivate, finalmente a completare i lavori del nuovo Teatro Verdi. Il costo complessivo sarà di 250mila euro e siamo pronti per inviare alla centrale unica di committenza di Brescia il bando per l’assegnazione dei lavori. Mi sembra giusto sottolineare che pur in presenza dei fondi per questa opera abbiamo preferito porre la massima attenzione agli interventi per il risparmio energetico. Altro obiettivo a cui puntiamo per l’anno in corso è quello di riuscire a effettuare il risanamento dei muri perimetrali di Villa Balestra. In questo caso stiamo attendendo la pubblicazione dei bandi specifici per questo tipo di intervento».