Note e gastronomia all’Arci Donini

Mantova Saranno Domenico Gaeta e Marco Remondini, per la parte artistica, e le specialità tipiche mantovano, per quella gastronomica, i protagonisti assoluti dell’iniziativa dal titolo “Canzoni a cena” che si terrà questa sera, al Ristorante Da Marlì del Circolo Arci Donini di Mantova, in piazza dei Mille 14. L’appuntamento che abbina il pentagramma ai fornelli nasce da un progetto condiviso da Domenico Gaeta con il circolo cittadino e la direzione del ristorante che opera al suo interno. Una serata unica nel suo genere dove le sonorità ed i testi che sanno esprimere i due musicisti con la loro esperienza, sensibilità e professionalità divengono un tutt’uno con le fragranze ed i sapori delle ricette scelte per l’occasione. La capacità di creare atmosfere coinvolgenti hanno permesso a loro di ottenere consensi tre gli appassionati di tutte le generazioni; per questo motivo stasera il loro concerto sarà da ritenersi un’esperienza affascinante ed unica. (p.b.)