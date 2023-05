Pole Dance – La Smirnov Acrobatic Academy entusiasma tutti a Torino

Asola Si è conclusa domenica scorsa, con ottimi risultati per la Smirnov Acrobatic Academy, la gara targata Aerial Vertigine tenutasi a Torino. Ecco tutti i risultati del team asolano: Rebecca Cavaglieri (Aerial Silk Amateur Junior 5-10) prima classificata. Giorgia Morandi (Aerial Silk Amateur Adolescent 11-17) ha chiuso al secondo posto, poi Maria Badinelli ha vinto nell’Aerial Hoop Amateur Adolescent 11-17. Doppio oro per Linda Torreggiani (Aerial Hoop Advance Adolescent 11-14) e (Aerial Hammock Adolescent Pro 11-17), ma anche Valentina Bonfanti (Aerial Hoop Pro) ha chiuso al primo posto. Applausi ad Annalisa Ferrari (Aerial Hammock Advance Adolescent 11-17) prima classificata e a Chiara Spano (Aerial Hammock Advance Adolescent 11-17) seconda. Amelia Cerini (Aerial Hammock Advance Adolescent 11-17) ha ottenuto un ottimo terzo posto, mentre seconda ha terminato le sue fatiche Aurora Arienti (Aerial Hammock Adolescent Pro 11-17). La squadra mantovana ha lasciato Torino con un lusinghiero bottino: in totale ha conquistato sei ori, tre argenti e un bronzo. In più si è aggiudicata il premio indiscusso come Migliore Scuola della competizione, grazie al lavoro delle coach Karlotta Smirnov, Valentina Bonfanti e del maestro Luca Badinelli. Questo ulteriore successo ha permesso alla formazione di pole dance di brillare anche nel settore dell’Acrobatica aerea. Dopo questi ottimi risultati, si punta a nuovi obiettivi. Il team si è preparato al massimo in attesa della prossima competizione targata Pole Artistic Hungary, che si terrà a Budapest proprio domani e domenica. In bocca al lupo a tutti.