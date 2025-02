Ferrari Growtech, tradizione e innovazione al servizio dell’agricoltura moderna

Un punto di riferimento globale per la meccanizzazione della semina

e del trapianto; porta il Made in Italy nei campi di tutto il mondo

GUIDIZZOLO – Da oltre 60 anni, Ferrari Growtech (www.ferrarigrowtech.com) è un’eccellenza nel settore delle macchine agricole, con una storia che parte da lontano e un costante impegno nell’innovazione. Fondata nel 1961, l’azienda si è distinta fin da subito per la qualità delle sue soluzioni, nate dall’intuito imprenditoriale e dalla passione per l’agricoltura. Oggi, con sede a Guidizzolo, Ferrari Growtech è un punto di riferimento globale per la meccanizzazione della semina e del trapianto, portando il Made in Italy nei campi di tutto il mondo.

Un’evoluzione continua:

dalla tradizione all’alta tecnologia

Fin dai suoi primi anni di attività, Ferrari Growtech ha saputo coniugare la tradizione con la tecnologia più avanzata. L’azienda ha sviluppato una gamma di macchine in grado di rispondere alle esigenze di agricoltori e coltivatori di ogni dimensione, migliorando efficienza e produttività. Tra i prodotti di punta si trovano le trapiantatrici, le seminatrici di precisione e le soluzioni per l’automazione agricola, strumenti fondamentali per affrontare le sfide della moderna agricoltura.

«L’attenzione alla ricerca e sviluppo ci ha permesso di posizionarsi tra i leader del settore, offrendo macchinari sempre più performanti e con un occhi attento alla sostenibilità – sottolinea Francesco Ferrari, socio titolare insieme al fratello Dario Ferrari – l’automazione e la digitalizzazione stanno ridefinendo il futuro dell’agricoltura, e noi ci facciamo trovare pronti, con soluzioni che ottimizzano le risorse e migliorano il rendimento delle coltivazioni».

Presenza globale: un inizio di 2025 all’insegna delle fiere internazionali

Ferrari Growtech ha avviato il 2025 con una forte presenza a livello internazionale, partecipando a importanti eventi di settore. A inizio febbraio, l’azienda ha preso parte al Colusa Farm Show in California, un evento di riferimento per l’industria agricola nordamericana, dove ha presentato le sue ultime novità in tema di meccanizzazione agricola.

Subito dopo, Ferrari Growtech ha portato la sua esperienza e innovazione al World Ag Expo in California, un appuntamento che richiama esperti e operatori del settore da tutto il mondo. Qui, l’azienda ha avuto l’opportunità di confrontarsi con le più recenti tecnologie e tendenze in ambito agricolo, rafforzando la propria rete di collaborazioni internazionali. A seguire segnaliamo la presenza di Ferrari Growtech a Fruit Logistica, la fiera di riferimento per il settore ortofrutticolo che si svolge ogni anno a Berlino. Questo evento ha rappresentato un’importante vetrina per l’azienda, che ha potuto mostrare le sue soluzioni innovative a un pubblico altamente specializzato.

Prossima tappa:

MAG – The Farmer Fair

L’agenda fieristica di Ferrari Growtech proseguirà a marzo con la partecipazione a MAG – The Farmer Fair, un evento imperdibile per il settore agricolo. Questa fiera rappresenterà un’ulteriore occasione per l’azienda di consolidare la propria presenza sul mercato e presentare le ultime innovazioni ai professionisti del settore. La partecipazione a MAG conferma l’impegno di Ferrari Growtech nel restare al passo con le evoluzioni del comparto agricolo e nell’offrire soluzioni sempre più efficienti e tecnologicamente avanzate.

Innovazione e crescita

per l’agricoltura di domani

«L’innovazione è il cuore pulsante della nostra azienda – spiega Dario Ferrari – ogni macchina progettata e realizzata dall’azienda ha l’obiettivo di migliorare la produttività, ridurre gli sprechi e ottimizzare i processi agricoli».

La continua ricerca di soluzioni sempre più avanzate testimonia la volontà dell’azienda di supportare gli agricoltori in un settore in costante evoluzione. Grazie alla combinazione di esperienza, tradizione e tecnologia, Ferrari Growtech continua a crescere e a imporsi come punto di riferimento globale nel mondo dell’agricoltura. La presenza costante alle principali fiere di settore conferma il suo ruolo di innovatore e partner strategico per un’agricoltura sempre più efficiente e sostenibile.

Passione, entusiasmo e impegno: questi i valori di Ferrari Growtech

Ricerca, innovazione e prove continue sono i punti chiave che Ferrari Growtech di Guidizzolo utilizza per raggiungere il proprio obiettivo dal 1961. L’azienda investe costantemente nello sviluppo di nuove tecnologie per garantire ai propri clienti strumenti sempre più performanti e all’avanguardia. La sperimentazione e il miglioramento continuo rappresentano il motore della crescita aziendale.

Passione, entusiasmo e impegno. Questi sono i valori che portano Ferrari Growtech alle maggiori soddisfazioni nel proprio lavoro. Ogni macchina e ogni soluzione proposta sono il frutto di un’attenta progettazione e di un’instancabile ricerca dell’eccellenza, per offrire il massimo della qualità e dell’innovazione nel settore agricolo.