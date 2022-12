Rinviato a lunedì 6 febbraio 2023 il concerto di Eleonora Buratto e dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Aldo Sisillo a favore dei “bambini farfalla”

MODENA L’organizzazione del Butterfly Gala informa che il concerto del soprano Eleonora Buratto con l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Aldo Sisillo, in programma al Teatro Comunale Pavarotti-Freni di Modena giovedì 22 dicembre è rinviato a lunedì 6 febbraio 2023 nella stessa sede.

I biglietti per il concerto del 22 dicembre potranno essere utilizzati quali titoli di accesso in occasione del nuovo evento.

In alternativa, gli spettatori che hanno acquistato il proprio biglietto alla biglietteria del Teatro Comunale Pavarotti-Freni potranno richiederne il rimborso entro martedì 27 dicembre, recandosi in biglietteria negli orari di apertura. Saranno contattati telefonicamente dalla biglietteria del Teatro per ogni ulteriore informazione.

Gli spettatori che hanno acquistato il proprio biglietto su Vivaticket saranno contattati via email dal rivenditore, con le istruzioni per richiederne l’eventuale rimborso online.

Il Butterfly Gala è un concerto benefico promosso da Eleonora Buratto e organizzato da Orchestra Filarmonica Italiana, a favore dell’associazione Debra Südtirol – Alto Adige, con il patrocinio del Comune di Modena.