Risate in dialetto con la Siura Maria sabato all’oratorio di Goito

GOITO – Quarto di sette appuntamenti della rassegna teatrale “Tut el mond l’è paes”, organizzata dall’Oratorio San Luigi Gonzaga di Goito e ormai divenuta una tradizione molto attesa dalla comunità. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Goito, continua a proporre serate di qualità all’insegna del teatro popolare e del divertimento.

Protagonista di questo nuovo appuntamento sarà La Siura Maria, personaggio amatissimo del teatro comico-dialettale, presenza fissa in numerosi cartelloni sia in provincia che oltre i confini mantovani. Brillante mattatrice, la Siura Maria ha conquistato il pubblico grazie alla sua simpatia travolgente e ai suoi monologhi irresistibili, nei quali racconta episodi di vita vissuta, avventure sentimentali e situazioni quotidiane in cui molti si riconoscono. Il suo è uno spettacolo esilarante, vivace e coinvolgente, capace di far ridere fino alle lacrime e di regalare al pubblico una serata di pura leggerezza. L’Oratorio San Luigi Gonzaga è quindi lieto di presentare sabato 10 gennaio alle ore 20.45, presso la Sala Verde di Goito – gentilmente concessa dall’Amministrazione comunale – lo spettacolo “Libera uscita”, nuova imperdibile performance della Siura Maria.