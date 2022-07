Sabbioneta venerdì rende omaggio a Wolmer Beltrami

SABBIONETA – Cento anni fa, nel maggio del 1922, nasceva a Breda Cisoni Wolmer Beltrami, uno dei più grandi fisarmonicisti di tutti i tempi. Per tutti semplicemente “Wolmer”, iniziò ad esibirsi a quattordici anni e continuò ininterrottamente fino agli anni ’90: una vita trascorsa in simbiosi con il suo strumento, tanto che le sue mani si erano modellate per adattarsi alla tastiera. Personaggio unico, famoso in tutto il mondo per il suo stile inconfondibile, ottenne numerosi riconoscimenti tra i quali l’Oscar Mondiale della Fisarmonica. Un musicista di levatura internazionale che, pur costretto dalla carriera artistica ad allontanarsi dal suo paese, non ha mai dimenticato Breda Cisoni dove ora riposa. Anche dopo la scomparsa, avvenuta nel 1999, Wolmer è rimasto un punto di riferimento per tutto il mondo della fisarmonica. A Sabbioneta venerdì 15 luglio, in occasione della Fiera della B.V. del Carmine, Pro loco e Comune in collaborazione con la Casa della Musica di Breda Cisoni organizzeranno una grande serata spettacolo in suo onore. Sul palco allestito in Piazza Ducale, con inizio alle ore 21.15 e con l’esperta conduzione di Francesco Osini, si esibiranno i fisarmonicisti Tiziano Chiapelli (accompagnato dal chitarrista Pino Bifano), Luca Zanetti, musicisti di prim’ordine che hanno ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e internazionali, il bredese Lorenzo Martelli e due ballerini, Mariapia Mari e Antonio Falsetti, che danzeranno al ritmo delle musiche di Wolmer. Alberto Sarzi Madidini presenterà, attraverso filmati ed immagini d’epoca, la vita e la carriera artistica del Maestro. In occasione del centenario la Pro Loco metterà in vendita a condizioni speciali il libro biografico “Wolmer Beltrami il re della fisarmonica”, dato alle stampe dal sodalizio sabbionetano alcuni anni fa. Per informazioni contattare l’Infopoint di Sabbioneta: 0375-221044, info@turismosabbioneta.org.