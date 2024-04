Rugby serie A Elite – Missione compiuta: il Viadana piega i Rangers e conquista la vetta solitaria

Vicenza Non senza fatica arrivano da Vicenza cinque punti fondamentali, la vetta solitaria e i play off sicuri allo stadio Zaffanella. L’allungo a metà della ripresa con le marcature di Luccardi, Madero e Denti, votato poi Player of the match.

Partenza in salita per il Viadana che fatica a trovare la verve tipica del gioco dei gialloneri. Prima frazione difficoltosa per i ragazzi di coach Pavan che nonostante le due marcature di Sauze e Ciardullo non riescono a trovare il vantaggio sperato per mettere in sicurezza la vittoria già nella prima frazione. Vicenza rimane aggrappata al punteggio grazie all’indisciplina dei gialloneri e al piede preciso di Bruniera che fissa il punteggio della prima frazione sul 9-12, con Viadana che va negli spogliatoi con un leggero vantaggio. Nella ripresa la squadra di Pavan entra in campo con un piglio diverso, Vicenza sembra aver esaurito le energie e i gialloneri ne approfittano per ben due volte con il Player of the match Antonio Denti al 50’ e al 69’ che finalizza due rolling maul. Le due mete portano nella cassaforte dei gialloneri il punto di bonus. Allunga poi il subentrato Luccardi al 73’, con una meta fotocopia delle precedenti e chiude le marcature Madero, con una meta in mezzo ai pali che corona un’azione corale del Viadana partita nei 22 metri avversari, fissando così il punteggio sul 12-36.

È una vittoria che, complice la sconfitta subita da Rovigo sabato nel match contro il Valorugby, riporta i gialloneri in vetta alla classifica, con un punto in più sui rossoblu. Il match contro le Fiamme Oro della prossima settimana sarà dunque fondamentale per confermare la vetta e poter terminare la regular season come primi. In caso di sconfitta, il secondo posto e i play-off allo Zaffanella sono già comunque matematicamente confermati.

«Non è stata una partita facile – afferma capitan Jannelli – al termine del match – soprattutto perché era abbastanza scontato poter prendere questa partita sotto gamba, venire qui con un atteggiamento arrogante, ma nonostante tutto nel secondo tempo siamo riusciti a sbloccare il risultato, a fare le quattro mete che sono valse il punto di bonus e quindi il primato solitario in classifica».