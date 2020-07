Pista da quad, Comune avanti con prudenza

MANTOVA CastiglioneL’amministrazione comunale del sindaco Enrico Volpi intende proseguire nell’iter, avviato dalla passata amministrazione, nei confronti del progetto di realizzazione di una pista da quad sul confine tra Lonato e Castiglione, a poca distanza dall’area umida di Valle. Ma il sindaco Enrico Volpi spiega l’intenzione di proseguire sì, anche se con cautela, pur spiegando che a tutti gli effetti un circuito per i quad a poca distanza da un’area protetta non è una grande idea.

«Il ricorso – afferma Volpi – rimane in piedi. Ma c’è anche da dire che, nel corso dell’iter autorizzativo, è arrivato il parere favorevole da parte di tutti gli enti coinvolti tranne che dal Comune di Castiglione delle Stiviere. Ora è arrivato questo stop al progetto e vedremo come evolverà la situazione. In ogni caso il Comune non intende recedere dal ricorso presentato a suo tempo dalla passata amministrazione comunale, ma dobbiamo valutare un passo alla volta quello che succederà. Il progetto di realizzazione di una pista per i quad in quell’area non è una grande idea».

Tutto era partito ancora nel 2017, quando l’associazione sportiva Lonato Garda Racing aveva presentato il progetto, da realizzarsi in territorio di Lonato ma a poca distanza dall’area protetta di Valle, in territorio di Castiglione. Il Comune, allora guidato dall’ex sindaco Alessandro Novellini e con in testa l’ex vicesindaco Claudio Leoci, aveva allora deciso di fare ricordo al Capo dello Stato opponendosi di fatto al progetto e all’autorizzazione che era stata rilasciata dalla Provincia di Brescia. Ora è arrivato lo stop, con l’auspicio di Leoci che l’attuale amministrazione comunale prosegua, per quanto possibile, nell’iter per fermare il progetto. (gb)