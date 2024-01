Rugby serie A – I Caimani steccano in casa alla prima del nuovo anno: brinda il Valsugana

Viadana Non inizia nel migliore dei modi il 2024 dei Caimani. La squadra rivierasca stecca nel match interno con il Valsugana per 10-21 e si fa scavalcare in classifica, visto che i veneti erano a-3. Ora è sesta, sempre a quota 23. Gli ospiti sono partiti subito a mille e hanno chiuso il primo tempo 3-13. Nel finale il piazzato di Bernardi per i locali. Nella ripresa il Valsugana ha allungato, mentre Viadana ha messo a segno una meta al 79’. «È stata una partita difficile perché abbiamo giocato la maggior parte del tempo senza pallone – ammette coach Madero – Inoltre è stata una giornata negativa anche per le fasi statiche: nelle mischie e nelle touche non abbiamo brillato. In attacco, entrando nei loro 22, è stato difficile mantenere il possesso, complici i numerosi errori di handling. Nota positiva la meta a fine match. Ora pensiamo al prossimo weekend: ci aspetta il Patavium in trasferta». «Era meglio se fossi rimasto a casa a guardare un film – afferma il presidente Giulio Arletti – Prestazione da dimenticare. Nella squadra mancava la voglia di giocare e la concentrazione. Ho visto molti errori; così non va. Se ci sono problemi all’interno del gruppo bisogna risolverli. Non si può giocare così: il XV che scende in campo può far leva anche su rugbisti della prima squadra, che in questo modo mettono nelle gambe quanti più minuti possibili. Bisogna cambiare registro. Altro non mi sento di aggiungere».

Risultati 10ª giornata: Valpolicella-Pesaro 26-28; Ruggers Tarvisium-Petrarca 8-19; Rugby Casale-Patavium Rugby Union 27-19; Paese-Omar Villorba 23-13; Caimani Viadana-Valsugana Rugby Padova 10-21; Badia-Verona 23-33.

La classifica: Verona Rugby punti 46; Petrarca 43; Rugby Paese 42; Ruggers Tarvisium 28; Valsugana Rugby Padova 24; Caimani Viadana 23; Pesaro 20; Patavium Rugby Union e Casale 19; Badia 18; Omar Villorba Rugby 16; Valpolicella 2.