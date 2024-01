Da oggi via al concorso per partecipare a Nabuzardan

MANTOVA – Raggiunge il traguardo della 26esima edizione “Nabuzardan – il Carnevale di Mantova per le famiglie”, l’evento ideato e realizzato dall’associazione artistica e culturale Segni d’infanzia. Che si terrà il 10 febbraio nella splendida cornice di Palazzo Te. È possibile acquistare il proprio biglietto a partire da giovedì, in biglietteria presso la sede di Segni d’infanzia di Via L.C. Volta 9/B, Valletta Valsecchi, Mantova. Per maggiori informazioni il numero di biglietteria è 0376 -752882. In attesa dell’apertura della biglietteria, Segni d’infanzia mette a disposizione 1’ingresso omaggio valido per un nucleo di 4 persone. Come si partecipa al concorso? A partire da oggi fino a mercoledì, sulla pagina Instagram @segnidinfanzia, verrà pubblicato un post con il conto alla rovescia. Le istruzioni per partecipare e vincere l’ingresso gratuito sono queste: seguire la pagina @segnidinfanzia, mettere like al post del conto alla rovescia, taggare due persone nei commenti, condividere il post nella propria storia (su ig) o in bacheca (su fb) taggando la pagina di Segni d’infanzia.