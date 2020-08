BOZZOLO Si è accasciato al suolo mentre pedalava in sella alla sua bicicletta, e quando sul posto oltre ai carabinieri sono arrivati i soccorritori del 118 per lui non c’era più niente da fare. A stroncare la vita di Enzo Scaiola, un 70enne di Bozzolo ieri verso le 23 in via Anghinoni non sono state le conseguenze della caduta dalla bicicletta ma un malore fatale. Nella mattinata odierna è in programma l’ispezione cadaverica che dovrebbe fugare ogni dubbio sulle cause del decesso.