Suzzara, giovedì l’incontro del Gruppo di Lettura ‘Effetto Libro’ per leggere e discutere di ‘A Misura d’Uomo’ di Roberto Camurri

SUZZARA Si terrà oggi alle 18 presso il centro culturale Piazzalunga l’incontro del Gruppo di Lettura “Effetto libro” per leggere e discutere di “A misura d’uomo” di Roberto Camurri, pubblicato nel 2018 da NN Editore. Si tratta di un romanzo in racconti, ricco di storie di amore e di amicizia, di fiducia e di tradimento, di vita e di morte, in cui tutti i personaggi lottano per liberarsi da un inspiegabile senso di colpa trovando infine, nella propria terra, la risposta per dare sostanza e forma alla memoria e al tempo. Durante l’incontro verranno adottate tutte le misure di sicurezza relative all’emergenza Covid-19. Ingresso con prenotazione necessaria presso il centro culturale Piazzalunga di viale Zonta 6/a al numero telefonico 0376-513282 oppure scrivendo una email all’indirizzo di posta elettronica: piazzalunga.libri@comune.suzzara.mn.it.

Paolo Zordan