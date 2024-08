Talento e passione, successo di Cristina De Compadri

Mantova L’appuntamento di lunedì all’Auditorium “Claudio Monteverdi”, per la rassegna Estate Musicale del Conservatorio, ha avuto come brillante protagonista Cristina De Compadri, pianista mantovana che ha al suo attivo un ampio ventaglio di affermazioni in campo nazionale.

Un felice ritorno, per lei, al “Campiani”, dove da bambina iniziò a coltivare il suo talento precoce sotto la guida del maestro Nando Salardi, e una bella opportunità per mettere in luce le sue doti tecniche e interpretative, frutto di una solida preparazione, notevole esperienza e una passione indomita che la ha consentito di superare anche le avversità che avevano messo a rischio la sua attività di concertista. Un pianismo appassionato, energico e sensibile ha caratterizzato il concerto di Cristina De Compadri, dedicato a pagine di alto spessore rappresentativo del periodo storico in cui lo strumento si elevò a mezzo più efficace nell’esplorazione di atmosfere sonore adatte alla raffigurazione della profondità dei sentimenti umani.

Un percorso irto di difficoltà sia in chiave esecutiva che interpretativa aperto con due sonate di Aleksandr Skrjabin (1872-1915), la n. 2 “Sonate-fantaisie” in sol diesis min. op. 19 e la n. 3 in fa diesis min. op. 23, in cui gli aspetti tardoromantici si fondono con il susseguirsi di arditi elementi tecnici funzionali alla creazione di atmosfere contrastanti e di intima riflessione. Altrettanto apprezzata la successiva interpretazione offerta da Cristina De Compadri di due pagine di Franz Liszt (1811-1886), il compositore al quale si riconosce il merito di aver elevato all’apice l’esaltazione delle risorse timbriche e dinamiche del pianoforte. Una vivida rappresentazione dell’intenso simbolismo letterario della Ballata n. 2 in si min. S 171 e di Après une lecture de Dante, fantasia quasi sonata, da Années de pèlérinage.

Deuxième Année. Italie, S 161, condotta con sicura prontezza nell’affrontare l’incalzante gioco di estremi e le esigenze virtuosistiche imposte da una scrittura di stampo spettacolare e pirotecnico, ricca di episodi e soluzioni tecniche. Entusiastici gli applausi del pubblico dell’Auditorium a sancire il meritato successo di Cristina De Compadri. Il prossimo appuntamento dell’Estate Musicale del Conservatorio è per lunedì 2 settembre, ore 19 all’Auditorium “Monteverdi”, con la pianista Anisa Dazhaeva che proporrà gioielli pianistici dell’Ottocento.