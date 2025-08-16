Sci – Francesca Fanti sul podio nello slalom di Cerro Castor

Cerro Castor (Arg) Altra giornata positiva per Francesca Fanti. Nella seconda gara di slalom speciale Fis di Cerro Castor, in Argentina, valido anche per la South American Cup, giovedì l’atleta del Cai Mantova ha chiuso al terzo posto in 1.32.51, a +3.17 dalla vincitrice, l’americana Logan Grosdidier (1.29.34), e a+ 0.81 dall’altra Usa Liv Moritz seconda (1.30.15). La sua partecipazione era in dubbio a causa dell’influenza di qualche giorno fa; invece è scesa in pista, ottenendo un grande risultato e dando seguito all’ottimo terzo posto di martedì in gigante.