Tamburello – Campioni in passerella a Guidizzolo

Guidizzolo Un grande entusiasmo ha fatto da sfondo ieri al Masec di Guidizzolo alla Festa del Tamburello mantovano per la regia del Comitato provinciale Fipt.

Numerosi i volti noti di questa disciplina, che hanno testimoniato con la loro presenza l’importanza del lavoro compiuto dal comitato e dalle società affiliate per promuoverlo ai massimi livelli e soprattutto tra le nuove generazioni.

Il presidente provinciale Giancarlo Rizzi, affiancato dai suoi più stretti collaboratori, ha ringraziato i numerosi presenti. La sala era gremita in ogni ordine di posti a conferma dell’interesse che ruota intorno a uno sport che nel Mantovano ha radici profonde. Prima della cerimonia di premiazione dei protagonisti della stagione 2023, tanto open quanto indoor per quel che concerne il settore giovanile, la serie D e C, il massimo dirigente provinciale ha consegnato i riconoscimenti a tutti i suoi collaboratori.

Rizzi nel suo intervento introduttivo ha sottolineato come nonostante le difficoltà esistenti, il tamburello mantovano abbia dimostrato di essere all’altezza della situazione sia in ambito agonistico, dalle prime squadre al settore giovanile, sia in quello organizzativo.

Dopo di lui sono intervenuti tutti gli ospiti, dal presidente nazionale Edoardo Facchetti, quello regionale Enzo Cartapati, i presidenti provinciali di Verona Luigi Baruffi e di Brescia Franco Casanova, il delegato del Coni di Mantova, Giuseppe Faugiana, il presidente di Sisam Gianpaolo Ogliosi e il presidente provinciale e regionale di Api industria Francesco Ferrari.

Per quel che l’ambito istituzionale, hanno portato i saluti il vicesindaco di Guidizzolo Chiara Cobelli, l’assessore allo sport Adriano Roverselli, il consigliere Simone Giubelli e il sindaco di Ponti sul Mincio, che tra le altre cose è un atleta che milita nella Sordelliana, Massimiliano Rossi.

Nel corso della cerimonia sono stati premiati i campioni provinciali, maschi e femmine, open e indoor, le giovani promesse del tamburello mantovano e tutti i presidenti delle società affiliate.

Paolo Biondo