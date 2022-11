Ciclocross – Spettacolo a Ospitaletto, Pietro Zerbinati (Sporteven) trionfa tra gli Allievi

Ospitaletto Va in archivio con un 10 e lode l’edizione 2022 del Gp Comuni di Marcaria e Castellucchio Memorial Andrea Garosi Memorial Carlo Orlandini, svoltosi ieri a Ospitaletto Mantovano. L’ottima macchina organizzativa predisposta dall’Uc Ceresarese, che ha affidato il compito di coordinare ogni fase della giornata a Fausto Armanini, presidente provinciale Fci, Lido Baracca vice presidente e Luca Penitenti, responsabile del settore fuori strada, ha colto nuovamente nel segno. Numerosi gli appassionati presenti lungo il circuito. I promotori dell’appuntamento hanno tra l’altro potuto contare sul supporto dell’Associazione “La Senga”, del Centro Mantovano di solidarietà “L’Arca”, dei Comuni di Marcaria e Castellucchio, del Coni di Mantova, dei Veterani dello Sport, del Panathlon, della Polisportiva Don Bosco e dell’Avis Aido di Ospitaletto. Più di 220, in rappresentanza di oltre trenta società, sono stati i protagonisti della quinta tappa del Trofeo System cars Alka Memorial Claudia Bonfanti Trofeo Lombardia. Tra loro anche i mantovani di Sporteven, Chero Group Team Sfrenati, Mtb Novagli e Mincio Chiese che si sono tolti non poche soddisfazioni. Sul gradino più alto del podio è salito Pietro Zerbinati che ha dominato la prova degli Allievi del 1° anno. I compagni di squadra Filippo Marocchi, Maurizio Gobbi e Nicolò Castellini si sono piazzati rispettivamente 3°, 5° e 7° tra gli Allievi del 2° anno. In ambito femminile ottimo il 5° posto conquistato tra le U23 da Iris Rolfini. Restando tra gli atleti mantovani, un plauso lo meritano Sara Malavasi (6ª) Riccardo Castellini (11°) e Lorenzo Atti (Mincio Chiese) 12° tra i G6. Tra gli Esordienti ok Ludovico Affini 11°, Lorenzo Simi 13° e Paolo Borzi, Andrea Cortellazzi, Silvia Iori, Lorenzo Zangrossi e Paolo Bocchi. Prestazioni più che positive per l’allieva Giulia Bertelli, lo junior Marco Finotti gli open Samuele Bondavalli 9° e Giacomo Virgili 13°.

Presenti i sindaci di Marcaria Carlo Alberto Malatesta, di Castellucchio Romano Monicelli, il vice sindaco di Rodigo Luciano Chiminazzo, gli assessori Manuela Bortolotti, Marcaria, e Simona Ometto, Rodigo. Per il ciclismo, invece, il presidente regionale Fci Stefano Pedrinazzi, con la responsabile del settore fuori strada Barbara Mussa e i componenti delle commissioni nazionali Fci: Vigilanza Corrado Lodi, Benemerenze Adriano Roverselli e l’esperto di ciclocross Gino Bortoluzzo.