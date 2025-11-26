Apre a Roma Amazon Black Friday Domus

ROMA (ITALPRESS) – Amazon Black Friday Domus celebra la settimana del Black Friday di Amazon. Per la prima volta, Amazon porta l’esperienza del Black Friday dal digitale nel cuore storico di Roma. Dal 25 al 30 novembre, in Via del Babuino 81, apre Amazon Black Friday Domus, un’esclusiva “casa contemporanea” pensata per celebrare la settimana di sconti più attesa dell’anno e aiutare i clienti a trovare i regali perfetti per il Natale. “Amazon Black Friday Domus è uno spazio esperienziale aperto a tutti i visitatori dal 25 al 30 novembre. E’ un nuovo modo per interpretare il Black Friday, entrando in una Domus contemporanea in chiave Amazon. Roma è la città ideale per questo concept, essendo un crocevia tra modernità e storia”, le parole di Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon per l’Italia. La Domus contemporanea di Amazon offre un’opportunità unica ai visitatori e agli appassionati per esplorare le migliori offerte del Black Friday, trovare ispirazione per i regali di Natale e scoprire i servizi di Amazon che hanno trasformato il modo di fare acquisti in Italia negli ultimi 15 anni. Le vetrine esterne della Domus, ispirate all’architettura iconica del Colosseo, ospitano una selezione di prodotti in offerta su Amazon.it durante la settimana del Black Friday. La Domus non solo ospita alcune delle migliori offerte disponibili online, ma propone anche un’area interamente dedicata a una nuova esperienza di shopping per chi vuole massimizzare il risparmio: Amazon Haul. “Amazon Black Friday Domus offre diverse aree tematiche: si parte dalla selezione delle offerte di Black Friday, alle idee per regali di Natale, attività coinvolgenti a cui i visitatori possono partecipare, i servizi innovativi di Amazon che possono essere toccati con mano come Alexa o Rufus, il nostro assistente virtuale basato sull’intelligenza artificiale generativa. C’è anche uno spazio dedicato ai 15 anni di Amazon in Italia”, aggiunge Busnelli. Diverse le aree tematiche a disposizione dei visitatori: tra queste, è possibile accedere all’area Gaming con Nintendo e al Caffè Letterario, uno spazio che celebra l’impegno quindicennale di Amazon per la cultura e i libri in Italia e in cui si tengono incontri con autori di spicco come Oscar Farinetti e l’esperto di geopolitica Dario Fabbri. All’interno dell’area beauty con L’Oreal è stato creato un hub esperienziale della bellezza dove make-up artist e hairstylist offrono consulenze personalizzate.

L’ingresso ad Amazon Black Friday Domus è gratuito e l’evento sarà aperto al pubblico dal 25 al 30 novembre. “In questa settimana di Black Friday i clienti avranno accesso su Amazon a più di un milione di offerte con sconti fino al 30% su diverse categorie. E’ un modo per supportare anche le economie locali e le piccole e medie imprese del Made in Italy, per far conoscere le eccellenze locali del nostro territorio”, conclude Busnelli.

-news in collaborazione con Amazon –

-foto ufficio stampa Amazon –

(ITALPRESS).