Sulla facciata del municipio il ritratto di Zaki, per la sua liberazione

MANTOVA – Un ritratto per tenere alta l’attenzione e sensibilizzare l’opinione pubblica: da ieri l’immagine di Patrick Zaki è posta sulla facciata della sede municipale cittadina, in via Roma. L’iniziativa a favore dello studente detenuto in Egitto dal 7 febbraio 2020 è partita da InOltre Alternativa Progressista, rappresentata dal presidente Giordano Bozzanca e dalla consigliera del Comune di Gonzaga Marwa Malik, che ha lanciato la proposta. Invito subito accolto dal Comune di Mantova, come specificato dall’assessora alla Legalità e Solidarietà Internazionale Alessandra Riccadonna, che ha fatto riferimento a Zaki come attivista per i diritti civili, gli stessi che è indispensabile tutelare per farlo tornare in libertà. Presto sarà, inoltre, presentato un ordine del giorno in consiglio comunale, per l’approvazione della cittadinanza a Patrick Zaki. Così ora all’ingresso del Comune di Mantova si notano lo striscione dedicato a Giulio Regeni e il manifesto di Zaki, realizzato dall’artista romana Francesca Grosso, composto dalle parole della lettera inviata dall’associazione al carcere di Tora, tradotta in 16 lingue e firmata da personalità istituzionali, politiche e accademiche. Con tale iniziativa InOltre porta avanti una campagna per chiedere la liberazione del prigioniero e una maggiore forza nelle negoziazioni diplomatiche.