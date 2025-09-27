Carceri, La Russa “Gruppi presentino iniziative su sovraffollamento”

“Allora – ha spiegato – ho cercato in sede di capigruppo di stimolare un provvedimento che fosse comune a tutti i gruppi, che potesse aiutare in questa fase a rendere più agevole lo stato di detenzione anche trasformandola dal carcere in abitazione perchè sempre detenzione è. Ho affidato alla vicepresidente il compito di vagliare le possibilità, ma non è riuscita a trovare un’intesa per un testo comune. Per cui ho detto e lo dirò nella prossima capigruppo, che ciascun gruppo è a questo punto libero di assumere iniziative. Il mio rimane un auspicio riguardo la necessità che, nell’attesa che il governo possa completare i progetti che ha per rendere il sovraffollamento nelle carceri un qualcosa del passato, si faccia qualcosa nel presente”, ha concluso La Russa.
(ITALPRESS).
-Foto: Ufficio stampa Senato-