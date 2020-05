Coronavirus, Lagarde “L’Ue ha dato risposte ma ora viene il difficile”

FIRENZE (ITALPRESS) – “La Bce fara’ la sua parte nell’ambito del suo mandato: faremo tutto il necessario per sostenere la ripresa e restiamo imperterriti nel perseguire il nostro obiettivo di stabilita’ dei prezzi”. Lo ha detto la presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde intervenendo al convegno “The State of the Union”.

“L’Europa ha dato rapide risposte” alla crisi aperta dalla pandemia del Coronavirus ma “ora viene il difficile: quando ci saranno le condizioni di sicurezza l’attenzione dovra’ spostarsi dal fornire supporto di backstop all’attuazione delle misure per la ripresa”, ha spiegato Lagarde.

“Ogni volta che gli europei hanno sentito minacciati i risultati raggiunti non si sono tirati indietro, rafforzandoli – ha aggiunto -. Oggi la pandemia di Coronavirus mette alla prova questa tesi. Stiamo vedendo ancora una volta quanto siamo diventati interdipendenti. Se tutti i paesi non guariranno da questa crisi, gli altri ne soffriranno, e non solo in termini di salute, ma anche economicamente”. Ogni paese dell’Eurozona “deve poter rispondere come necessario” allo shock economico posto dalla pandemia, “altrimenti rischiamo di ampliare le asimmetrie e di uscire dalla crisi con una divergenza economica ancora piu’ ampia”, ha concluso Christine Lagarde.

