Tiro con l’arco – Europei alle porte, Lucilla Boari va a caccia del pass per le Olimpiadi

Roma Meno di una settimana al via del primo grande appuntamento della stagione all’aperto con l’Italia che vola a Essen, in Germania, per i Campionati Europei. Gli azzurri proveranno in terra tedesca anche a qualificarsi per le prossime Olimpiadi di Parigi per cui la Nazionale fino a oggi ha conquistato un pass nell’individuale femminile grazie a Chiara Rebagliati. Prima della rassegna continentale, il 5 e il 6 maggio, ci sarà il torneo di qualificazione individuale a cui parteciperanno per l’Italia solo i tre arcieri selezionati per la gara maschile. Nel primo giorno di competizione verranno tirate le 72 frecce di ranking round poi gli scontri fino agli ottavi di finale; il 6 maggio ci saranno quarti, semifinali e finali che assegneranno le due carte disponibili per Parigi.

Per quello che riguarda la qualificazione a squadre c’è un solo posto disponibile sia per gli uomini che per le donne, e in questo caso l’Italia parteciperà in entrambe le gare con la possibilità di ottenere i tre pass per le Olimpiadi. Le carte verranno messe a disposizione durante l’Europeo che inizierà l’8 maggio e si concluderà il 12 con le finali dell’arco olimpico, decisive per volare in Francia. La squadra femminile è composta dal terzetto delle Fiamme Oro con la rivaltese Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati.