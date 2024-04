Covid, in una settimana nuovi casi in calo del 16,3%

ROMA (ITALPRESS) – In merito all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, nella settimana compresa tra il 28 marzo e il 3 aprile 2024 si registrano 505 nuovi casi positivi con una variazione di -16,3% rispetto alla settimana precedente (603); 21 deceduti con una variazione di +5% rispetto alla settimana precedente (20); 95.940 tamponi effettuati con una variazione di -20,3% rispetto alla settimana precedente (120.436); tasso di positività dell’0,5%, che resta invariato rispetto alla settimana precedente. Lo rende noto il ministero della Salute.Il tasso di occupazione in area medica al 3/4/2024 è pari al 1,2% (732 ricoverati), rispetto al 1,2% (754 ricoverati) del 27/03/2024; il tasso di occupazione in terapia intensiva al 3/4/2024 è pari allo 0,2% (22 ricoverati), rispetto allo 0,2% (25 ricoverati) del 27/03/2024.

– Foto Agenzia Fotogramma –

