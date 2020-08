Calcio Prima Categoria – Suzzara pronto per un anno da protagonista

SUZZARA Stasera all’Italo Allodi, a partire dalle ore 19 (trenta minuti prima è fissato il raduno dei giocatori), inizierà la preparazione del Suzzara agli ordini del confermato allenatore Alessandro Mutti. I bianconeri sono la squadra da battere in Prima categoria. «Sfumata la possibilità di un ripescaggio in Promozione, cercheremo di migliorare il rendimento della stagione precedente – afferma il presidente Enzo Palvarini -. Nell’ultima annata non siamo stati fortunati: quando avevamo trovato la miglior quadratura, e cominciato a scalare posizioni in classifica, il lockdown ha chiuso anticipatamente il campionato».

«Non abbiamo la controprova – osserva il patron – ma probabilmente avremmo lottato sino alla fine per il primo posto. In vista della prossima stagione abbiamo messo assieme un bel gruppo, che ha tutte le credenziali per recitare un ruolo da protagonista. Abbiamo sostituito i partenti con atleti che offrono ampie garanzie, sono arrivati a vestire la casacca bianconera giocatori anche di categoria superiore. Abbiamo rinnovato la fiducia a mister Mutti, che aveva fatto molto bene prendendo in mano il gruppo in corsa».

Tutti, come dicevamo, danno il Suzzara per grande favorita alla vittoria del girone, assieme al Marmirolo: le mantovane quest’anno hanno costruito delle vere e proprie corazzate. I bianconeri, per esempio, hanno attinto dalle categorie superiori elementi come Ruggeri, Vladov, Azzali, Dondi, Marangi, Rasini e dal Mantova il conteso baby Serenghi. «Il vero valore, però, lo vedremo sul campo – ammonisce Palvarini -, sarà sicuramente molto importante partire col piede giusto. Dovremo avere un passo veloce e costante, a differenza dello scorso anno, nel quale eravamo partiti male per poi dover risalire la china». Tanti i giovani in rosa, presi in prospettiva: «Crediamo molto nei baby: valorizzare il settore giovanile deve essere uno dei nostri obiettivi. Aspettiamo di sapere quali e quante (alcuni gironi di prima saranno composti da 18 squadre, ndr) saranno le avversarie nel nostro girone, per poter capire le reali forze con cui ci dovremo confrontare. I protocolli? Ancora non ci siamo: una società dilettantistica come la nostra deve affrontare parecchie problematiche per rispettarli».

La presentazione ufficiale è prevista allo stadio Allodi per l’8 settembre: assieme alla prima squadra verranno svelate le giovanili. Una seconda presentazione ci sarà il 20 settembre in piazza a Suzzara per la sagra.

Le amichevoli previste: 22 agosto contro lo Sporting Club, 29 Castellana, 3 settembre Union Team, 5 Casteldariese, 16 Dinamo Gonzaga (da confermare).