Ue, Gentiloni “Pil in calo nel primo trimestre ma 2021 sarà in crescita”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi è una giornata particolare, perchè segna in Italia e in Belgio, una riapertura che va gestita con responsabilità e prudenza. E’ un segnale positivo dopo i ritardi iniziali. Avremo dosi sufficienti di vaccini. Penso sia stato importante avere un procurement comune europeo, altrimenti avremmo avuto una guerra tra i Paesi, con ottime notizie per il mercato nero, e pessime per i cittadini”. Così il commissario europeo, Paolo Gentiloni, intervenendo a Milano Capitali. “Non siamo ancora fuori dalla pandemia, l’economia anche nel primo trimestre ha conservato un leggerissimo segno negativo e credo Eurostat lo certificherà”, aggiunge.

“Tutti gli indicatori però ci dicono che ci sia un prevalente ottimismo, per andare verso una crescita importante nella seconda parte dell’anno. Noi faremo le nostre previsioni tra qualche settimana, e credo che una crescita molto forte sia realistica. Noi stimiamo il 3,8% per il 2021, il Fmi parla del 4,4%”, conclude.

(ITALPRESS).