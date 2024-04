Europee, Tajani annuncia la candidatura “E’ la scelta giusta”

ROMA (ITALPRESS) – Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, al Consiglio nazionale del partito ha annunciato la sua candidatura alle prossime Europee.“Lo farò profondendo tutte le mie forze senza far passare in secondo piano il ruolo di ministro e di vicepresidente del Consiglio. Voglio che le nostre liste siano caratterizzate dall’impegno del segretario. C’è una ragione politica e valoriale in questa scelta. Ritengo che sia giusto farlo per gli elettori e per tutta la nostra classe dirigente – ha aggiunto -. Non sarei un buon segretario di partito se non avessi il coraggio di mettermi alla guida. Ho voluto dare dimostrazione a tutti i nostri candidati e dirigenti che sono pronto a battermi da candidato come gli altri”.Tajani alle Europee sarà capolista in 4 circoscrizioni su 5: Nord Ovest, Nord Est, Centro e Mezzogiorno. Nelle Isole la capolista sarà Caterina Chinnici. Nelle Isole il vicepremier ha confermato che non si candiderà perchè “è giusto dare spazio ai rappresentanti del territorio. Lì ho chiesto di guidare la nostra lista a Caterina Chinnici – ha detto -. La sua storia e il nome che porta sono un messaggio inequivocabile per dire da che parte stiamo: dalla parte della legge, delle forze dell’ordine, dei magistrati e dei cittadini onesti e che non si piegano ai ricatti. Così rendiamo onore a ciò che è stato fatto in passato e che non tutti gli avversari riconoscono”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).