Pallavolo serie B2 f – A Stradella fari sul derby: la Davis parte favorita, Viadana sogna il colpo

Mantova Mancano poche giornate al termine della stagione regolare della serie B2. A Stradella sarà derby fra la Davis e il Viadana Volley (ore 20.30, arbitri Toldo di Trento e Sonia Barsottini di Livorno). La settima in classifica quota 37 affronta la penultima (12 punti). All’andata vinse la squadra di coach Pinzi per 3-0, ora reduce dalla sconfitta di Piadena con il Tecnimetal, mentre le rivierasche, che non hanno più nulla da chiedere al campionato, al PalaFarina hanno ceduto al Soliera nell’ultimo turno. «Per quanto ci riguarda – afferma il vice allenatore Pavan – dopo la battuta d’arresto con il Tecnimetal auguriamioci che il derby sia occasione propizia per riprendere il cammino vincente. Posso comunque dire che la squadra è molto unita». Replica Soldi: «Il derby è gara che fa storia a sé, e potrebbe stimolare le ragazze a cercare di imporsi. Cercheremo di mettere in mostra, se possibile, una prestazione migliore rispetto alle ultime nostre gare».