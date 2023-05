Evenepoel saluta il Giro, positivo al Covid

CESENA (ITALPRESS) – Beffa per Remco Evenepoel. Il belga, tornato in maglia rosa oggi pomeriggio dopo il successo nella prova a cronometro terminata a Cesena, è costretto a dire addio al Giro d’Italia, a causa del Covid-19. Evenepoel è risultato positivo dopo aver effettuato un test di routine prima del primo giorno di riposo della corsa rosa.

“Sono davvero dispiaciuto di dover lasciare il Giro. Come parte del protocollo del team, ho fatto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l’ora di gareggiare nelle prossime due settimane. Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i miei compagni che si sono sacrificati così tanto in preparazione al Giro. Farò il tifo per loro nelle prossime due settimane”, ha detto Evenepoel.

E’ Geraint Thomas, adesso, il nuovo leader della classifica generale della corsa rosa.

– foto LivePhotoSport –

