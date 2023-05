Basket serie A2 m – Staff ko a Cremona: sfuma la salvezza diretta

Cremona La Staff Mantova fallisce il colpo salvezza in casa della Juvi Cremona. Al PalaRadi finisce 70-60 per i cremonesi che festeggiano la permanenza in A2 con un turno d’anticipo.

Domenica 21 alle 18, la Staff Mantova incontrerà Rieti alla Grana Padano Arena per l’ultima gara del girone Salvezza. Per gli Stings, sfuma matematicamente la salvezza diretta. Contro Rieti servirà vincere per blindare i playout.

Ferraroni Juvi Cremona – Staff Mantova 70-60 (17-19, 21-7, 14-13, 18-21)

Ferraroni Juvi Cremona: Reati 18 (2/2, 4/5), Vincini 11 (5/7, 0/0), Douvier 10 (2/4, 1/5), Giulietti 10 (2/3, 1/2), Fanti 8 (4/8, 0/2), Allen 6 (0/3, 1/3), Amici 5 (0/3, 1/5), Nasello 2 (1/2, 0/1), Boglio ne, Milovanovic ne, Pianegonda ne, Leonardo Beghini ne. Coach: Moretti.

Tiri liberi: 14 / 20 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (Douvier 9) – Assist: 14 (Nasello 4)

Staff Mantova: Ross 17 (7/10, 0/0), Veronesi 15 (3/7, 2/6), Sherrill 13 (2/9, 1/3), Iannuzzi 12 (5/8, 0/0), Cortese 2 (1/6, 0/4), Janelidze 1 (0/0, 0/1), Criconia 0 (0/1, 0/0), Calzavara ne, Vukobrat ne, Lo ne. Coach: Zanco.

Tiri liberi: 15 / 21 – Rimbalzi: 30 8 + 22 (Ross, Iannuzzi 9) – Assist: 8 (Sherrill 5)