Finisce 1-1 il derby emiliano fra Bologna e Sassuolo

BOLOGNA (ITALPRESS) – Termina 1-1 il derby emiliano tra Bologna e Sassuolo: al vantaggio casalingo di inizio ripreso targato Fabbian risponde poco dopo un’incornata vincente di Muharemovic, aiutato da un errore di Ravaglia.

La prima vera occasione arriva al 23′ ed è per gli ospiti. Volpato manovra bene dalla destra e pesca centralmente per Pinamonti che, lasciato troppo libero dai due centrali avversari, va al tiro con il destro ma trova pronto Ravaglia al salvataggio in corner. Alla mezz’ora, il portiere è nuovamente decisivo in uscita sull’attaccante rivale lanciato involontariamente a rete da un tocco maldestro di Lucumì. Due minuti più tardi, sono i felsinei a sfiorare il vantaggio. Rowe riparte a grandi falcate, si avvicina al limite e serve in area Dallinga, il quale calcia con il sinistro trovando un miracoloso salvataggio sulla linea di Idzes, coadiuvato da Candè. I neroverdi tornano pericolosi al 39′, quando Volpato scheggia l’esterno del palo con un bel mancino a giro dal limite. Si va al riposo sullo 0-0. I detentori della Coppa Italia approcciano la ripresa con una marcia diversa e dopo nemmeno due minuti passano in vantaggio. Fabbian allarga per Orsolini, che allunga sulla destra per Zortea il quale mette un pallone a rimorchio a centro area su cui si avventa lo stesso Fabbian, bravo poi a infilare Muric con il destro per l’1-0. Gli ospiti non demordono e al 18′ firmano l’1-1. Laurientè calcia un corner a rientrare dalla sinistra e Muharemovic sfrutta al meglio un’uscita a vuoto di Ravaglia, trafiggendolo di testa. Cinque minuti dopo, Thorsvedt ha sul mancino un’ottima opportunità su cross dalla sinistra del neo entrato Doig ma conclude centralmente senza impensierire Ravaglia. Al 32′, Lucumì commette una nuova leggerezza e spiana la strada a Fadera, che tutto solo davanti al portiere calcia alle stelle con il sinistro vanificando una ghiotta palla gol. Nel finale, la partita resta vivace ma il risultato non cambia. Il Bologna resta così al settimo posto, salendo a 26 punti. Il Sassuolo raggiunge invece Atalanta e Udinese a metà classifica, a quota 22.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).