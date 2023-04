iGenius, Parisse Svp Business Development & General Manager Emea

MILANO (ITALPRESS) – iGenius arricchisce il top management team. Con oltre trent’anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e della tecnologia, Stefano Parisse diventa il nuovo senior vice president Business Development & General Manager dei mercati Emea. Fondata nel 2016 da Uljan Sharka con sede a Milano, iGenius è operativa nel settore dell’intelligenza artificiale generativa applicata ai Data Analytics; già inserita da Gartner al 1° posto tra le aziende più innovative nel settore di riferimento, oggi è presente in 4 Paesi e conta un team di oltre 100 talenti internazionali. L’ingresso di Parisse, grazie alla sua esperienza nello sviluppo e crescita di nuovi business ad alto contenuto tecnologico, punta ad ampliare e rafforzare il posizionamento di iGenius sul mercato, già riconosciuto da aziende clienti inserite nella classifica Fortune 500. La carriera di Stefano Parisse inizia in consulenza in Ambrosetti, Monitor e Bain, per poi diventare rispettivamente uno dei primi manager della start up di Fastweb, nonchè figura chiave per la nascita del business di rete fissa di Vodafone. E’ stato responsabile dello sviluppo dei nuovi business di Vodafone a livello globale e di un team internazionale basato in Europa, in California e in Asia. Negli ultimi due anni e si è occupato del coordinamento della trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni nella Presidenza del Consiglio dei Ministri gestendo le risorse del Pnrr a essa dedicate. La piattaforma AI dell’azienda, Crystal, è già utilizzata da alcune delle più grandi società Fortune 500, e sta rapidamente guadagnando terreno nel mercato delle piccole e medie imprese. Il contributo di Parisse porterà quindi allo sviluppo dell’azienda con particolare attenzione al mercato Emea, strategico per la crescita dell’azienda che sta valutando l’opportunità di quotarsi negli Stati Uniti e a Milano.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stmpa iGenius-