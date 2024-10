Medio Oriente, Meloni “Dopo morte Sinwar possibile una storia nuova”

ROMA (ITALPRESS) – “Non ho fatto mistero di essere molto preoccupata per la situazione mediorientale. Parlo con Netanyahu molto spesso e con tutti i leader della regione. Penso che la proposta di un cessate il fuoco, anche temporaneo, che l’Italia ha portato avanti con altri attori della comunità internazionale possa essere una chiave di volta. Noi sappiamo che da parte libanese c’è stata un’adesione a questa proposta, ora credo che uno sforzo debba farlo Israele”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg4 rilasciata ieri durante la visita in Libano. “Penso che l’uccisione di Sinwar, simbolo degli attacchi a Israele dello scorso 7 ottobre, oggettivamente possa offrire una finestra per provare a costruire una storia nuova. Penso anche che dobbiamo intensificare i nostri sforzi per provare a liberare gli ostaggi israeliani e che questo possa essere un altro elemento per arrivare a un cessate il fuoco. In assenza di strumenti che raccontano una de-escalation, una escalation si rischia”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-