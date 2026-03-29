Ottava vittoria di fila degli Spurs, Bucks fuori dalla post-season

ROMA (ITALPRESS) – L’ottavo successo consecutivo di San Antonio e una vetta più vicina. L’ennesimo passo falso di Milwaukee che segna la matematica esclusione dalla post-season. Destini incrociati tra Western ed Eastern Conference nella nottata Nba, che ha visto gli Spurs imporsi per 127-95 sul campo dei Bucks. Mai in svantaggio nel corso del match, San Antonio costruisce l’ottava vittoria di fila (portandosi a -2 dalla capolista Oklahoma) con l’ottima percentuale al tiro (55,1%, 49 su 89) e con sette giocatori in doppia cifra. In evidenza le prestazioni di Stephon Castle (22 punti, 10 assist e 10 rimbalzi) e Victor Wembanyama (23 punti, 15 rimbalzi e 6 assist). Keldon Johnson e Devin Vassell segnano 16 punti a testa. Dylan Harper ne aggiunge 14, due in più di DèAaron Fox e tre in più di Julian Champagnie. Si interrompe così la striscia di nove apparizioni consecutive nella post-season dei Bucks, che continuano a pagare a caro prezzo la stagione travagliata di Giannis Antetokounmpo, ai box da sei gare a causa di un’iperestensione del ginocchio sinistro e di una contusione ossea. Sei match di fila senza giocare anche per i due assenti di lusso a Minneapolis, dove i Timberwolves vengono sconfitti in casa 87-109 dai Detroit Pistons. I padroni di casa devono fare a meno di Anthony Edwards (infiammazione al ginocchio destro), mentre la capolista ad Est è costretta a gestire il forfait di Cade Cunningham (pneumotorace). Sette giocatori in doppia cifra – con Tobias Harris a 18 miglior realizzatore – bastano e avanzano a Detroit per ottenere la vittoria numero 54 in questa regular season. Se altrove si fa la conta delle assenze, a Philadelphia è tempo di ritorni di lusso. Dopo quelli di Joel Embiid (oggi autore di 29 punti) e Paul George (26 punti e 13 rimbalzi), i Sixers si godono anche il rientro in quintetto di Tyrese Maxey, assente dal 7 marzo scorso a causa di un infortunio al tendine del mignolo della mano destra. La guardia All-Star realizza 26 punti, 8 assist e 7 rimbalzi nella vittoria per 114-118 che interrompe la striscia di cinque vittorie di fila degli Charlotte Hornets. Sorridono anche gli Atlanta Hawks che battono 123-113 i Sacramento Kings, regalando a coach Quin Snyder la 500esima vittoria in carriera. Nessun problema per i Phoenix Suns che si impongono per 134-109 sugli Utah Jazz con 31 punti di Jalen Green. Falcidiate dagli infortuni e senza ambizioni di post-season, Memphis Grizzlies e Chicago Bulls danno vita ad una battaglia punto a punto, risolta dai padroni di casa con due liberi di Cedric Coward per il 125-124 finale.

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