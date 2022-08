Pogba non si opera, terapia conservativa per 5 settimane

TORINO (ITALPRESS) – Niente operazione ma terapia conservativa. E’ questa, secondo quanto si apprende, la scelta fatta da Paul Pogba e la Juventus dopo la lesione del menisco laterale del ginocchio destro rimediata durante la tournee statunitense nei giorni scorsi. Il centrocampista francese è stato oggi a Lione per un consulto medico con il professor Bertrand Sonnery-Cottet e alla fine è stato deciso di non procedere con l’intervento: sarà intrapresa la strada della terapia conservativa della durata di cinque settimane, le prime tre fra palestra, piscina e fisioterapia e le ultime due con differenziato sul campo. Stando così le cose Pogba dovrebbe saltare le prime cinque giornate di campionato e il primo impegno in Champions e tornerebbe a disposizione di Allegri per il sesto turno di serie A (11 settembre) contro la Salernitana o per la seconda gara in Europa (13-14 settembre).

