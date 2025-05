Ue, Metsola “Basta nostalgie, serve il coraggio di innovare”

ROMA (ITALPRESS) – “Voglio rimanere ottimista, come presidente del Parlamento Europeo sento di promuovere un cambiamento di mentalità, la nostra priorità è avvicinare l’Europa ai cittadini che rappresentiamo, alle famiglie e all’industria, stimolare la crescita economica. Dobbiamo avere fiducia, l’Europa è ancora il più grande progetto politico della storia”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, intervenendo all’assemblea di Confindustria, a Bologna.“L’Italia è da sempre una delle nostre ancore più forti, il mondo guarda con ammirazione il Made in Italy – ha aggiunto -. Non possiamo più permetterci di vivere di nostalgia, dobbiamo avere il coraggio di innovare. Dobbiamo essere pronti a sostenere chi crea valore, serve una visione politica, coraggio di agire, dobbiamo colmare il divario tecnologico con Cina, Stati Uniti, Emirati Arabi, dobbiamo ridurre il costo dell’energia, completare il mercato unico. In questa nuova fase dobbiamo essere più efficienti ed incisivi”. Per la presidente Metsola “la nostra risposta deve essere non un’Europa che frena, ma un’Europa che rimette al centro l’economia reale, un’Europa che investe sulle persone”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).