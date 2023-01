Calcio e solidarietà, al torneo di Polesine l’attestato di benemerenza

POLESINE (Pegognaga) – «Ho conosciuto l’associazione torneo di Polesine dapprima come calciatore, poi come sindaco. Una realtà con finalità che vanno oltre lo sport, attenta com’è ai bisogni della comunità. Merita ampiamente l’attestato di benemerenza dall’amministrazione comunale», afferma con evidente ammirazione al sodalizio il sindaco Matteo Zilocchi, consegnando il diploma al presidente Eliseo Marmiroli. L’associazione T.d.P. è la conferma che la pratica della solidarietà fonda le radici nelle piccole comunità quale anello di una catena di altre realtà attive nel sociale. Si tratta di un gruppo d’appassionati di calcio che dieci anni fa, volendo contrastare il trend d’invecchiamento di Polesine, ha dato vita ad eventi calcistici per ragazzi e ragazzini nel contesto della sagra patronale di S. Giacomo in luglio. «L’idea quindi – dice Marmiroli – di aiutare altri sodalizi di volontariato è stato il naturale passo successivo». Così da dieci anni TdP distribuisce “oboli” ad altri gruppi impegnati nel sociale. E pur costretto all’inattività nel lungo lockdown non ha interrotto la distribuzione. (r.l.)